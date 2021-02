(ANSA) – FIRENZE, 24 FEB – Il comune di Cecina (Livorno) per

nove giorni sarà zona rossa Covid. Lo ha stabilito il presidente

della Toscana, Eugenio Giani, che ha firmato l’ordinanza. Dopo

Chiusi (Siena), Cecina è il secondo comune della Toscana a

diventare zona rossa per arginare la diffusione del Covid.

Il provvedimento, in vigore dalla pubblicazione sul Burt, si è

reso necessario per il ‘principio

di precauzione’ e secondo leindicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioninazionali. La Regione organizzerà con urgenza a Cecina screeningdi massa per la popolazione. Tra le restrizioni è vietato ognispostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale diCecina (Livorno), nonchè all’interno del medesimo salvo che pergli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative osituazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione oresidenza. Lo spostamento verso una sola abitazione privataabitata è consentito, nell’ambito del comune, una volta algiorno. Sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio,fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di primanecessità. Chiusi i mercati, salvo le attività dirette allavendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli eflorovivaistici. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie eparafarmacie. (ANSA).

Fonte Ansa.it

