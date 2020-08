(ANSA) – NAPOLI, 20 AGO – Un test rapido per identificare

tutti gli individui con infezione da coronavirus in corso, ma

asintomatici o con sintomi lievi. E’ quanto si sta sperimentando

al Pascale sui pazienti e sui dipendenti. Una sorta di

pre-tampone che può superare uno dei problemi principali

dell’epidemia in questo momento, il fatto che il tampone, e di

conseguenza il test di biologia molecolare, vengano fatti non a

tutti, ma a chi viene ricoverato o in poche altre circostanze.

Si resta quindi senza diagnosi, a casa. Il test rapido può

aiutare a superare questo limite: se dà un risultato positivo

può essere confermato dalla biologia molecolare, se negativo può

essere ripetuto dopo qualche giorno. Il test, avviato pochi

giorni fa all’Istituto dei tumori di Napoli, si legge in una

nota, “sembra dare risultati molto promettenti”. La

sperimentazione è condotta presso la Medicina di Laboratorio

dell’Istituto Pascale e vede la collaborazione anche della UOSD

di Virologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico

II” e dell’U.O.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda

Ospedaliera dei Colli – PO Cotugno.

Nell’attesa che il test rapido dia i risultati sperati, al

Pascale resta, intanto, alta la sorveglianza sanitaria, sotto il

coordinamento del direttore Leonardo Miscio. Tutti i dipendenti

al rientro dalle ferie estive sono sottoposti a tampone

nasofaringeo prima del reintegro nei reparti. Contestualmente

vengono eseguiti anche i test sierologici in modo da avere un

quadro completo della salute di tutti dipendenti e tutelare i

pazienti. Oltre alla sorveglianza attiva degli operatori

sanitari la tutela dei pazienti viene garantita dal fatto che

anche loro sono sottoposti a tampone obbligatorio prima

dell’ingresso in ospedale.

. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram