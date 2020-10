(ANSA) – ORISTANO, 29 OTT – Il Pronto Soccorso di Oristano,

nel quale nei giorni scorsi si era formata una lunga fila di

ambulanze in attesa, è tornato pienamente operativo e ha

riaperto l’accesso anche ai pazienti con sintomatologia non

riconducibile a Covid che vengono accolti nel cosiddetto “percorso pulito”, subito dopo la sanificazione dei locali.

La riapertura è stata resa possibile grazie al progressivo

trasferimento dei pazienti positivi al Sars Cov-2 e nel reparto

Covid dell’ospedale San Martino, entrato in funzione martedì. Le

operazioni di trasferimento dei pazienti, considerata la

particolare condizione di essi e

la necessità di effettuarle inpiena sicurezza, si sono concluse ieri.Nell’area del Pronto Soccorso dedicata ai pazienti Covid restanointanto sotto monitoraggio alcuni pazienti, per i quali sonoprevisti a breve trasferimenti o dimissioni. La Assl diOristano, di concerto con l’Ares (Azienda regionale dellasalute), sta lavorando per attivare quanto prima il repartoCovid all’ospedale Delogu di Ghilarza.“Voglio ringraziare gli operatori del Pronto Soccorso – ha dettola direttrice Assl Maria Valentina Marras – che questa settimanaha fatto un lavoro particolarmente gravoso e difficile, e lo hafatto con dedizione, attenzione e umanità, garantendoun’assistenza eccezionale ai nostri pazienti. Un enormeringraziamento va inoltre al personale medico, infermieristico,socio-sanitario, tecnico e a tutti coloro che hanno contribuitoalla nascita del reparto Covid con uno sforzo, in terminiprofessionali ed umani, davvero encomiabile. Il nostro personalesta dando il massimo per fronteggiare l’emergenza, ma chiediamoa tutti i cittadini di continuare a fare la propria parteadottando comportamenti responsabili”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

