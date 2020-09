(ANSA) – PADOVA, 24 SET – Trenta persone positive al Covid su

82 ospiti e operatori dell’asilo notturno di Padova sono state

riscontrate dopo un primo caso rilevato nella struttura: per

questa ragione nella notte si è tenuto un incontro di

coordinamento in Prefettura alla presenza del Prefetto, del

Sindaco di Padova accompagnato dalla dirigente dei Servizi

sociali, del Presidente della Provincia, dei responsabili

dell’Ulss 6, dei vertici delle Forze dell’ordine. Sono state

attivate le procedure sanitarie previste.

Le persone risultate positive rimarranno in isolamento presso

la struttura dell’asilo notturno mentre quelle risultate

negative saranno affidate in sicurezza a strutture capaci di

garantire lo svolgimento del periodo di isolamento fiduciario. La situazione, viene rilevato, è sotto controllo, monitorata col

supporto delle autorità sanitarie, degli operatori sociali,

della Protezione Civile e della Croce Rossa. Il focolaio viene

ritenuto circoscritto.



Fonte Ansa.it

