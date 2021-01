“A causa della situazione sanitaria, in via precauzionale, quest’anno non si celebrerà il tradizionale battesimo dei bambini presieduto dal Santo Padre nella Cappella Sistina la domenica del Battesimo del Signore. I battesimi saranno celebrati nelle rispettive parrocchie di appartenenza”. Lo rende noto il Vaticano. I battesimi in Vaticano si tengono tradizionalmente nella domenica del Battesimo di Gesù (quest’anno il 10 gennaio). Il Papa celebrerà invece regolarmente la Messa

di domani, festa dell’Epifania.

Fonte Ansa.it

