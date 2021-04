(ANSA) – MILANO, 10 APR – “Per dire a Fontana di andarsene.

Per dire che in Lombardia è andato tutto male” i Sentinelli,

insieme ad Arci, Medicina Solidale e Casa Comune hanno

organizzato una pentolada sotto palazzo Lombardia.

Ai partecipanti hanno infatti chiesto di presentarsi con

pentole e padelle, coperchi e mestoli per far sentire in questo

modo la loro voce. ‘Gestione inadeguata, sanità commissariata’ è

uno degli striscioni che hanno portato i partecipanti alla

manifestazione, che scandiscono con pentole e mestoli appunto i

discorsi di chi interviene al microfono denunciando il “disastro” del sistema di prenotazione di Aria, come ha

sottolineato il presidente di Arci Milano Maso Notarianni.

“Una cosa ci indigna più di tutte: 31 mila morti e non hanno

mai detto una volta ‘scusa’, mai” ha aggiunto Luca Paladini

chiedendo a nome dei Sentinelli che “Fontana e la sua giunta

diano le dimissioni”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram