(ANSA) – BARI, 29 OTT – Per l’accertata positività al Covid

del comandante è stata interamente sanificata la sede della

Polizia locale di Bisceglie (Bat), in Puglia, e “tutto il

personale della Polizia locale sarà immediatamente sottoposto a

tampone, così come il personale della Ripartizione nella quale

era emerso un caso di positività nei giorni scorsi”. Lo comunica

su facebook il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano,

spiegando che attualmente nella città del Nord Barese ci sono 72

persone positive e 102 in quarantena domiciliare. “È evidente –

sottolinea – che il virus stia circolando con sempre maggiore



Advertisements