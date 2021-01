La costituzione di un Fondo ristori per gli operatori economici del settore del turismo invernale legato alle stazioni sciistiche e ulteriori interventi una tantum a compensazione del mancato reddito per i lavoratori del medesimo settore: sono i due punti contenuti nella proposta condivisa dalle Regioni – su input della Lombardia – per i ristori nel settore dello sci. Sulla base delle stime effettuate, i due interventi – da

inserire nel decreto legge “ristori-, richiedono complessivamente uno stanziamento pari a 4,5 miliardi di euro.

Fonte Ansa.it

