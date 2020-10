(ANSA) – COSENZA, 26 OTT – Protesta pacifica questa mattina

nell’area antistante la piscina di Campagnano a Cosenza, dei

titolari di palestre, piscine e attività sportive contro il Dpcm

che da oggi dispone la chiusura per un mese delle loro attività.

“Ci eravamo adeguati alle richieste dello Stato – ha spiegato

Antonio Chirumbolo, della Volley Cosenza – e non c’è evidenza

scientifica che le nostre attività siano causa di contagi. A

fronte di una sicurezza che abbiamo dimostrato di saper

assicurare ai cittadini, ai bambini che vengono nei nostri

centri, lo Stato invece, ci ha trattato

Advertisements

come se fossimo la causaprincipale del problema. Questa disparità non è condivisa danessuno di noi e stiamo cercando di far sentire umilmente lanostra voce. Siamo mettendo in campo azioni per impugnare questoprovvedimento dello Stato e vedremo come fare. Vogliamo attuareproteste civili per tutelare i nostri diritti, che sonosacrosanti”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram