(ANSA) – BARI, 15 APR – Un centinaio di commercianti e

ristoratori provenienti da diverse città pugliesi ha manifestato

questa mattina davanti alla sede della Presidenza della Regione

Puglia, sul lungomare di Bari, per protestare contro le chiusure

prolungate imposte dall’emergenza sanitaria. “Io apro” è lo

slogan scelto per la protesta, organizzata dall’associazione “La

Formica Puglia”, che ha temporaneamente bloccato un tratto del

lungomare, fino a quando una delegazione di manifestazioni è

stata ricevuta dall’assessore alle Attività produttive,

Alessandro Delli Noci. “Ci hanno detto che abbiamo ragione ma

che non ci sono soldi per ristori a fondo perduto e che ogni

decisione sulle aperture deve passare dal Governo” hanno detto

uscendo dal palazzo della Regione, dicendosi “delusi” dall’esito

del confronto. “Io da domani riapro la mia attività” dice un

commerciante e, rivolgendosi ai poliziotti che sono davanti la

sede della Presidenza per tenere sotto controllo la

manifestazione di protesta, chiede di “non multarci, siate dalla

nostra parte, non possiamo più sfamare le nostre famiglie”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram