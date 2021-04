(ANSA) – BOLOGNA, 29 APR – Calano ancora i ricoveri di

pazienti Covid in Emilia-Romagna mentre risalgono leggermente,

rispetto ai giorni scorsi, i casi giornalieri di coronavirus che

oggi sfiorano di nuovo i mille. Altre 16 sono le vittime in

regione, fra cui due cinquantenni. È quanto emerge dal

bollettino della Regione.

Sono 979 i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore sulla base

di quasi 32mila tamponi. Età media 38 anni. Bologna è la

provincia con più casi (167 più 17 di Imola), seguita da Reggio

Emilia (157), Modena (153) e Rimini (127). Gli ospedali si

alleggeriscono ancora: i pazienti ricoverati in terapia

intensiva sono 234 (-16 rispetto a ieri), 1.764 quelli negli

altri reparti Covid (-26).

I casi attivi ad oggi in regione sono 43.651 (-1.889 rispetto

a ieri), il 95% in cura a casa.

Procede la campagna vaccinale: alle 15 sono state

somministrate complessivamente 1.598.454 dosi; sul totale,

514.029 sono seconde dosi. Da stamattina alle 14 sono state

fatte 24.777 somministrazioni, con l’obiettivo di arrivare a

40mila in serata. (ANSA).



