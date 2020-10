(ANSA) – ANCONA, 31 OTT – Nelle Marche “potenziamento

della rete ospedaliera e dei posti di terapia intensiva”, prima

di tutto con la “riattivazione del Covid Hospital di Civitanova

e il reclutamento di ulteriore personale specializzato”; “riorganizzazione delle attività nelle strutture territoriali,

anche per garantire nei Pronto Soccorso dei percorsi di

separazione e d’accesso dedicati per sospetti Covid-19”. Sono

due aspetti delle misure varate dalla giunta regionale guidata

da Francesco Acquaroli per rafforzare il piano pandemico

regionale, come “primo atto d’indirizzo” per affrontare la

seconda ondata. Nel piano “anche possibilità di rimodulare

l’offerta ambulatoriale se sarà necessario,

revisione degliaccordi con il privato accreditato, necessità di prevederescorte di Dpi, materiale sanitario e apparecchiature per almeno5 mesi e altre iniziative come l’attivazione di strutture ditipo alberghiero finalizzate a rendere possibili misured’isolamento sociale o quarantena per chi ne avesse necessità elinee operative per istituti penitenziari”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

