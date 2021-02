(ANSA) – PERUGIA, 12 FEB – La Regione Umbria – in fascia

arancione, con una ‘sottozona rossa’ – ha ristretto l’area in

cui sono previste le maggiori restrizioni per il contenimento

del Covid: una ordinanza prevede che i comuni di Lugnano in

Teverina, Attigliano, Calvi dell’Umbria e Montegabbione, in

provincia di Terni, già da stasera non saranno più soggetti alle

restrizioni territoriali specifiche. Queste e rimangono valide



Advertisements