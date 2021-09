(ANSA) – TORINO, 12 SET – Aumentano i ricoveri per

Coronavirus in Piemonte. Sono 25 quelli in intensiva (+1), 190

quelli nei reparti ordinari (+9). L’Unità di crisi regionale

registra nelle ultime 24 ore 228 nuovi casi, l’1,3% dei 17.753

tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 106. Nessun nuovo

decesso, i guariti sono 156. Le persone in isolamento

domiciliare sono 3.648, gli attualmente positivi 3.863.

Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato

379.347 positivi, i decessi rimangono 11.733, i guariti sono

363.751. (ANSA).



Fonte Ansa.it