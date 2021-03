(ANSA) – CAGLIARI, 01 MAR – Ristoranti aperti fino alle 23,

bar e pub fino alle 21 e coprifuoco che slitta dalle 22 alle

23.30 fino alle 5 del mattino. Sono le misure principali in

vigore da oggi fino al 15 marzo in Sardegna (escluse le zone

interdette con ordinanze dei sindaci), prima Regione d’Italia

passata in zona bianca, e previste nell’ordinanza adottata in

tarda serata dal

governatore Christian Solinas.Nessuna limitazione, dunque, del coprifuoco al solostazionamento presso piazze, lungomare e belvedere comeannunciato poche ore fa dallo stesso presidente della Regione,ma solo un’ora e mezzo di libera circolazione in più. (ANSA).

Fonte Ansa.it

