(ANSA) – ROMA, 03 OTT – Se l’Rt sale una delle misure che il

prossimo dpcm potrebbe suggerire per alcuni luoghi o territori è

quello del limite orario dei locali, in particolare di

ristoranti e pub. L’intento sarebbe quello, nel caso di un

peggioramento della situazione epidemiologica, di limitare il

rischio di assembramenti in particolare nei luoghi e nelle fasce

orarie a più alta frequentazione. L’opzione di inserire o

inasprire la misura potrebbe essere demandata alle Regioni,

laddove lo ritengano necessario. (ANSA).



