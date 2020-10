(ANSA) – ACQUASANTA TERME, 20 OTT – Il Comune di

Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), paese del cratere sismico

marchigiano, ha emesso un’ordinanza con la quale dispone la zona

rossa per le frazioni di Pozza e Umito a causa dei casi di Covid

19 registrati fra la popolazione residente e al fine di

contrastare l’ulteriore diffusione del virus. Nel territorio

comunale ieri è emersa la positività anche di una bambina di

sette anni. L’autorità sanitaria ha segnalato l’elevato numero

di contagi nel territorio per cui il Comune ha istituito la zona

rossa dalla mezzanotte di stasera. Da domani l’Asur di Ascoli

effettuerà tamponi alla popolazione per definire il focolaio e

tracciare i contatti dei pazienti. “La zona rossa non permetterà

né l’uscita né l’entrata all’interno dei due paesi – spiega il

sindaco Sante Stangoni -, per i beni di prima necessità e

medicinali si potrà far riferimento al numero 0736802459 della

Croce Verde”. La misura è “indispensabile per salvaguardare le

persone residenti in questi luoghi ed evitare la diffusione del

virus al restante territorio”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

