(ANSA) – COSENZA, 12 NOV – Il sindaco di Cosenza Mario

Occhiuto ha chiesto formalmente al Dipartimento nazionale della

Protezione civile l’allestimento di un ospedale da campo a

supporto dell’ospedale dell’Annunziata della città.

“Il problema sanitario – ha sostenuto Occhiuto – è aggravato

ulteriormente dallo stazionamento contemporaneo al Pronto

soccorso di pazienti affetti da Covid-19 e di quelli affetti da

altre patologie da trattare con urgenza,

in un contesto dicarenza di personale adeguato ad affrontare entrambe lesituazioni di emergenza. Si resta a disposizione per il supportocirca l’individuazione dell’area per la localizzazione e perogni altra evenienza”.Intanto Occhiuto, dopo un confronto con il dirigenteregionale Antonio Belcastro, commissario straordinario perl’emergenza Covid della Regione, ha annunciato la chiusura dellescuole, da lunedì prossimo, per procedere alla lorosanificazione, in attesa che la Regione e le Asp si organizzinoper processare i tamponi e consentire ai ragazzi della scuolaprimaria di riprendere le lezioni in presenza. Belcastro harassicurato il primo cittadino sulla tempestività delleoperazioni. Le materne, elementari e le prime medie rimarrannochiuse per sei giorni. Resteranno aperti gli asili nido. (ANSA).

Fonte Ansa.it

