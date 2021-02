(ANSA) – JESI, 23 FEB – “Alla fine il focolaio sviluppatosi

in Comune è arrivato anche a me”. E’ lo stesso sindaco di Jesi

Massimo Bacci a far sapere in un post su Facebook la propria

positività. Nei giorni scorsi, dopo le limitazioni di ingresso e

uscita dalla Provincia di Ancona dettate dalla Regione, aveva

disposto la ‘zona arancione’ per il Comune in seguito alla

situazione “contagi

e quarantenati in città, ai focolai presentiin città e alcuni Comuni limitrofi, alle criticità all’ospedaleCarlo Urbani per l’altissimo numero di ricoverati Covid, aicarichi di lavoro oltre il limite da parte dei medici Usca(Unità speciali di continuità assistenziale) impegnati nellecure domiciliari”.“Malgrado sia stato estremamente scrupoloso, – spiega Bacci –sono infatti risultato positivo al tampone, al pari di alcunimei collaboratori. Sto abbastanza bene e continuerò il miolavoro da casa. – conclude – Resto sempre più convintodell’opportunità della decisione assunta con misure piùstringenti per contenere questo subdolo contagio. E rinnovol’invito a tutti per la massima attenzione e collaborazione”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

