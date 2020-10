(ANSA) – RENDE, 28 OTT – Il sindaco di Rende Marcello Manna,

ha chiuso tutte le scuole del territorio a seguito dall’aumento

dei contagi e dalle numerose segnalazioni circa l’esito positivo

di tamponi rapidi su soggetti residenti o dimoranti nel comune,

nonché di insegnanti e alunni delle scuole rendesi e dai loro

genitori. Con l’ordinanza n. 464 del 28 ottobre 2020, il primo

cittadino di Rende, dunque, vista anche l’evidente difficoltà di

processare con la necessaria celerità i tamponi, ha disposto

l’immediata sospensione in via cautelativa delle attività

didattiche in presenza per tutte le scuole dell’infanzia,

primarie

e secondarie di primo grado afferenti i tre istituticomprensivi rendesi (Rende Centro – Rende Commenda e RendeQuattromiglia), da domani e fino al prossimo sabato 31 ottobre.(ANSA).

Fonte Ansa.it

