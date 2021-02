(ANSA) – NAPOLI, 26 FEB – Traffico in tilt sul lungomare di

Napoli a causa di una manifestazione del comparto ristoranti e

bar. Gli aderenti hanno attuato un blocco stradale in via

Nazario Sauro, appena rimosso e durato una novantina di minuti,

per protestare contro la nuova chiusura delle attività scattata

domenica scorsa, con il passaggio della Campania in fascia

arancione.

I manifestanti hanno urlato in

strada la loro rabbia,chiedendo di poter riaprire i tavoli dei bar e dei ristoranti edenunciando un mancato ascolto alle loro istanze da parte dellaRegione e della Prefettura. (ANSA).

Fonte Ansa.it

