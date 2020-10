(ANSA) – CATANZARO, 02 OTT – E’ una crescita stabile quella

delle positività al coronavirus in Calabria. Oggi ne sono

segnalate 18, una in più rispetto al giorno prima, con 1.742

tamponi processati. I casi totali dall’inizio della pandemia

salgono a 2.020 con 203.282 tamponi fatti, mentre quelli attivi

sono 538 (+1) per effetto di 17 nuove guarigioni che portano il

totale a 1.382. Calano da 2 a 1 le persone ricoverate in

rianimazione, mentre quelle nei reparti sono 34 (+2). Altre 503

persone sono in isolamento domiciliare. Le vittime sono 100. A

Cosenza oggi registrano quattro nuovi casi di cui tre da

rientri. A Catanzaro si registrano 7 nuovi positivi da contact

tracing. Reggio Calabria, invece, comunica 5 nuovi positivi di

cui 4 da contact tracing e 1 migrante mentre Vibo Valentia ne

comunica 2.

Territorialmente, i casi positivi da inizio pandemia sono

distribuiti a: Catanzaro 13 in reparto; 1 in terapia intensiva;

78 in isolamento domiciliare; 219 guariti; 33 deceduti. Cosenza

10 in reparto; 120 in isolamento domiciliare; 492 guariti; 36

deceduti. Reggio Calabria 5 in reparto; 101 in isolamento

domiciliare; 341 guariti; 19 deceduti. Crotone 6 in isolamento

domiciliare; 133 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 6 in

reparto; 27 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero 283.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate

sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro

presenza sul territorio regionale sono in totale 1.557. (ANSA).



Fonte Ansa.it

