(ANSA) – VENEZIA, 13 GEN – E’ un meraviglioso set a luci

spente Piazza San Marco. Vuota e immersa nel silenzio, tranne

l’eco di qualche passo sui masegni, o lo stridio dei gabbiani.

L’emergenza Covid ha trasformato in deserto l’area marciana,

dopo che la città aveva già cambiato volto con l’alta marea

record del 12 novembre. Prima lo shock e i danni della

mareggiata. Poi lo

stop imposto dal virus, le restrizioni chel’hanno resa ‘irraggiungibile’. Nessun brusio delle comitive dituristi, sempre meno persone, meno rumori. Una Venezia quasispettrale in Piazza San Marco, che solo un paio di mesi faospitava le riprese di ‘Mission Impossible 7’, con Tom Cruise.Le luminarie natalizie sono ancora appese, ma le serrande deinegozi sotto le Procuratie Vecchie sono tutte abbassate; soloqualche gioielleria resiste sotto le Nuove. File di negozi bui,le sedie accatastate all’interno, molte vetrine con il cartello “affittasi”. C’è chi ha chiuso per sempre: come la Pelletteriaartistica Pagan, 101 anni di attività, o il negozio Venini inpiazzetta dei Leoncini. “Tanti negozi storici, soprattutto quiin Piazza San Marco, hanno chiuso e non riapriranno più – spiegaAlberto Nardi, uno dei gioiellieri sotto le Procuratie Nuove –E’ un impoverimento perché le attività storiche, come altripatrimoni artistici, sono un bene della città. Veder chiuderenegozi che erano qui da 50 anni non lascia indifferenti; pensosi debba assolutamente pensare a dei ristori più concreti”. “Lacittà ha sviluppato una forma economica legata solamente alturismo di massa. E’ stato un grande errore – aggiunge Nardi –Andrebbe pensato un nuovo modello, che non sia solo unpalcoscenico dove, uso un paradosso, si paga un biglietto perentrare al mattino ed uscire alla sera. Una città come Venezianon può vivere solo di questo”. (ANSA).

