(ANSA) – GENOVA, 28 MAG – Il governatore della Liguria

Giovanni Toti ha ricevuto stamani la prima dose di vaccino

nell’hub vaccinale allestito alla Fiera. Toti, pur avendo

diritto a un vaccino freeze, ha scelto di fare Astrazeneca per

dare l’esempio che anche di questo vaccino ci si può fidare. Il

richiamo e’ fissato per il 20 agosto. “Mi sento meglio

soprattutto perché è una protezione individuale. Per quanto mi

riguarda sono anche molti mesi che ci occupiamo solo di vaccini

e averlo provato sulla propria pelle vuol dire provare cosa

significa vaccinarsi ed è una cosa in più. La campagna vaccinale

sta andando veramente molto bene, ieri abbiamo toccato i 16 mila

vaccini che in Liguria vuol dire l’1% della popolazione che ogni

giorno viene messa in sicurezza”. Per l’occasione Toti ha

indossato una t-shirt con scritto ‘Adulto Vaccinati’ ideata da

alcuni ragazzi durante il lockdown: il ricavato della vendita di

queste magliette andrà alla Croce Rossa (ANSA).



Fonte Ansa.it