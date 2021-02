(ANSA) – MILANO, 28 FEB – Stop all’ingresso alla Darsena di

Milano per una quarantina di minuti oggi pomeriggio, ultimo

giorno in zona gialla in Lombardia e poi via libera ‘scaglionato’.

Complice il bel tempo in molti hanno scelto di fare una

passeggiata nei parchi, fermarsi ai tavolini dei bar per un

ultimo aperitivo e godersi il sole anche alla Darsena e sui

Navigli, dove ieri

Advertisements

c’è stato un rave party con migliaia diragazzi.Proprio per evitare assembramenti questa mattina sono statemontate transenne ed è stato allestito una sorta di senso unico,con ingresso alla Darsena da piazza XXIV Maggio. Ingresso che èstato momentaneamente ‘chiuso’ per una quarantina di minutiintorno alle 15. Particolare attenzione agli ingressi da partedelle forze dell’ordine per evitare che qualcuno entri conaltoparlanti e strumenti che possano trasmettere musica ad altovolume.Ora agenti della Polizia e del Corpo della Polizia Municipaleconsentono l’ingresso sulle banchine del ‘porto di Milano’ almassimo a 100 persone per volta. Tante le persone in coda perentrare, qualcuno anche arrabbiato per la restrizione, manessuna tensione o assembramenti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram