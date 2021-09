(ANSA) – CAGLIARI, 01 SET – Dopo avere accertato 63 casi di

positività al Covid-19 e nuovi contagi avvenuti in ambito

familiare, il sindaco di Villaputzu (Sud Sardegna) Sandro Porcu

ha firmato un’ordinanza che impone da giovedì 2 settembre per i

successivi 15 giorni, il divieto di circolazione nel territorio

comunale, salvo per comprovate motivazioni di lavoro, necessità

o salute, dalle 24 alle 5 del mattino. Non solo: arriva anche la

chiusura serale di ristoranti, bar e locali dalle 23:30 fino

alle 5 e, negli stessi locali, non si potrà superare il numero

massimo di 4 commensali al tavolo. Previste anche restrizioni

per feste, matrimoni, eventi, in luoghi sia pubblici che privati

e massimo 30 partecipanti per i funerali.

Nel paese costiero l’aumento dei casi di Covid aveva già indotto

il sindaco a obbligare l’uso della mascherina anche all’aperto,

vietare la somministrazione di alimenti e bevande al bancone e

che la pratica di sport di contatto. Ora nuove più dure

restrizioni.

“Chiediamo a tutti, ancora una volta, di prestare massima

attenzione nel seguire queste indicazioni e le basilari norme di

comportamento previste per il contrasto della diffusione del

virus – spiega il sindaco su Facebook – evitare qualsiasi forma

di assembramento, anche in ambito familiare, soprattutto se al

chiuso e senza l’uso di dispositivi di sicurezza, igienizzare

spesso le mani e mantenere la distanza interpersonale. Ci

auguriamo che queste nuove misure siano efficaci per arginare in

tempi rapidi la diffusione dei contagi, per questo chiediamo a

tutti di seguirle con il massimo scrupolo, a seconda

dell’evolversi della situazione si dovrà decidere se sospenderne

l’efficacia come ci auguriamo o introdurre ulteriori

restrizioni”. (ANSA).



Fonte Ansa.it