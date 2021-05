(ANSA) – PESARO, 02 MAG – Oltre cento persone no mask hanno

violato ieri sera il coprifuoco anti covid dalle 22 nella zona

mare di Pesaro. Si sono ritrovati per dire no al rientro in casa

a causa del coprifuoco, affermando il diritto a rimanere fuori.

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che hanno

seguito la ‘manifestazione’ filmando i presenti e prendendo il

nominativo di una cinquantina di loro. Il gruppo si è anche

incamminato in alcune vie vicine a piazzale della Libertà, dove

c’è la Palla di Pomodoro per poi riconcentrarsi nel piazzale.

Molti provenivano da fuori provincia. La Digos ha annunciato che

invierà a tutti la sanzione di 400 euro. Un 25enne è stato

denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

Non c’erano sigle politiche o gruppi organizzati tra le fila dei

contestatori. Li univa soprattutto la mancanza di mascherina e

di distanziamento. Intorno a mezzanotte la manifestazione si è

sciolta. (ANSA).



Fonte Ansa.it

