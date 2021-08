(ANSA) – ROMA, 10 AGO – “Deve essere chiaro, senza indulgenza

alcuna, dietrologia o astruse elucubrazioni: bisogna spingere

fino in fondo nella campagna di vaccinazione dando priorità ad

essa e venendo incontro in ogni modo alle necessità e richieste

dei cittadini.

Primum vivere, deinde philosophare”. Così il direttore dello

Spallanzani di Roma, Francesco Vaia.

“Non è questo il tempo di dividerci né di nasconderci dietro

ottuse e medievali burocrazie – aggiunge Vaia -. Avanti per non

tornare indietro. Sacrifichiamoci ora, anche qualche giorno di

vacanza , per non tornare ad un settembre buio”. (ANSA).



Fonte Ansa.it