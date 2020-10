(ANSA) – VENEZIA, 10 OTT – Contagi in forte crescita anche

oggi in Veneto, dove si registrano 561 nuovi casi di positività

al Coronavirus, per un totale di 31.065 dall’inizio

dell’epidemia. Si registrano anche 7 vittime, che portano il

dato dei morti (tra ospedali e case di riposo) a 2.216. Lo

afferma il bollettino della Regione. In sole 48 ore il Veneto

ha visto un aumento di quasi 1.200 positivi. I soggetti in

isolamento salgono a 11.625 (+344), dei quali 3.465 positivi al

Sars Cov2. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverate 325

persone (+21), nelle terapie intensive 29 (-1). (ANSA).



Fonte Ansa.it

