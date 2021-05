(ANSA) – VENEZIA, 01 MAG – Sono 914 i nuovi contagi da

Coronavirus registrati da ieri in Veneto, che portano il totale

dei casi a 412.813. Si registrano inoltre 20 decessi, con il

totale a 11.350. Lo segnala il bollettino regionale.

In diminuzione gli indicatori porincipali dell’epidemia, con

21.776 attuali positivi, 116 in meno rispetto a ieri. Negli

ospedali scendono sia i pazienti nei reparti ordinari (1,217,

-65) e quelli in terapia intensiva (188, -3). (ANSA).



Fonte Ansa.it

