(ANSA) – ROMA, 25 APR – 13.158 nuovi casi e 217 vittime nelle

ultime 24 ore in Italia. Il bollettino quotidiano del ministero

della Salute conferma il lento rallentamento della curva

epidemiologica anche se il tasso di positività sale di oltre un

punto rispetto a ieri: è al 5,5% contro il 4,3%. Nelle ultime 24

ore sono stati effettuati 239.482 tamponi, circa 80mila meno di

ieri. Continua anche il calo delle persone ricoverate nelle

terapie intensive e nei reparti ordinari: in rianimazione ci

sono oggi 2.862 pazienti, 32 in meno nel saldo tra entrate e

uscite, mentre nei reparti di area medica sono 20.662, con una

diminuzione di 309 unità. (ANSA).



Fonte Ansa.it

