(ANSA) – NAPOLI, 11 APR – Nell’ambito di controlli interforze

nella zona del lungomare Caracciolo a Napoli 255 persone sono

state identificate ieri, 37 delle quali sono state sanzionate

per inottemperanza alle misure anti covid poiché trovate fuori

dal proprio domicilio senza valida motivazione.; I controlli

sono stati effettuati dagli agenti del Commissariato San

Ferdinando e dai militari dell’Arma dei Carabinieri e del

Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Inoltre, sono stati sanzionati due chioschi in via Caracciolo

per aver effettuato vendita da asporto oltre le ore 18. (ANSA).



