(ANSA) – PORTICI (NAPOLI), 07 OTT – C’è la massima

attenzione da parte dei medici e del personale dell’Asl Napoli 3

Sud nella casa di riposo privata per anziani ‘Pio XII’ a

Portici (Napoli) dove, nelle scorse ore, si sono registrati 57

contagi tra ospiti e dipendenti. Al momento tutti i presenti

sono sotto stretta osservazione, non si registrano casi gravi. A

parlare è il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Gennaro

Sosto: ” I 41 ospiti positivi sono stati posizionati parte al

secondo e parte terzo piano della struttura, mentre gli altri 12

risultati negativi, sono al primo livello. I 16 dipendenti

positivi sono in isolamento domiciliare a casa” fa sapere. ”Al

momento la situazione è sotto controllo. Alcuni pazienti che

presentavano già patologie pregresse sono continuamente

monitorati con strumentazione in grado di rilevarne i parametri

vitali e di consentirci di intervenire in casi di urgenza e

intercettare il ricovero. Inoltre, grazie al supporto della

Regione Campania e della Protezione Civile sono già presenti

nella struttura tre operatori sanitari che vanno a sopperire

alle defaillance dovute ai casi positivi registrati tra il

personale. Altri ne sono attesi nei prossimi giorni”.

Il responsabile prevenzione Covid nelle Rsa della asl,

Antonio Coppola aggiunge: ”Siamo sempre in una situazione di

emergenza gestita bene, abbiamo sanificato gli ambienti e creato

percorsi separati in modo che il personale possa evitare il

contatto fisico. In pomeriggio attiveremo il sistema di

telemedicina per monitorare attentamente i casi più a rischio.

Un solo ospite risulta ricoverato in ospedale a Boscotrecase ma

non è in pericolo di vita”.

Sulla vicenda il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo dice: ”La situazione è gestita esclusivamente dalla Asl che ha

immediatamente attivato tutte le procedure di profilassi e

sorveglianza affiancando la direzione sanitaria della struttura

separando ed isolando i pazienti positivi e sono state attivate

tutte le procedure di sanificazione e utilizzo dispositivi dpi

per fronteggiare forti cariche virali. Dalle notizie che abbiamo

nessuno dei pazienti mostra sintomi preoccupanti e sono

costantemente monitorati”. (ANSA).



