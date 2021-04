(ANSA) – ROMA, 01 APR – Complice il sole primaverile, in

molti oggi hanno inaugurato la stagione con i primi bagni a mare

sul litorale romano. Folla in particolare a Ostia, dove i romani

si sono ritrovati per godersi la giornata di sole tra le prime

tintarelle, un tuffo in acqua ed estemporanee partite di

pallavolo sulla battigia. Le ultime passeggiate prima delle

nuove restrizioni che entreranno in vigore da sabato, quando

tutta Italia tornerà in zona rossa fino a Pasquetta. La

situazione comunque non desta preoccupazione, con i gruppetti di

persone distanziati e mascherine indosso per tutti. (ANSA).



Fonte Ansa.it

