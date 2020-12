(ANSA) – BARI, 26 DIC – Sono 544 i nuovi casi di positivi al

coronavirus rilevati in Puglia su 2.391 test per l’infezione da

Covid-19 registrati, con una incidenza del 22,7%. Più della

metà, 254 casi, è in provincia di Foggia; 161 in provincia di

Bari, 52 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 29 in

provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, e 3

residentifuori regione.Sono stati registrati 25 decessi: 10 in provincia di Bari, 1 inprovincia BAT, 5 in provincia di Brindisi, 5 in provincia diFoggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.006.794 test.30.093 sono i pazienti guariti e 53.790 sono i casi attualmentepositivi. (ANSA).

Fonte Ansa.it

