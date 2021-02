(ANSA) – MILANO, 28 FEB – Si è accesa anche una rissa tra

alcuni giovanissimi, presto sedata dall’intervento dei

carabinieri, ieri sera sulla Darsena a Milano, dove centinaia di

giovani hanno dato vita ad un ‘rave party’ improvvisato con

musica ad alto volume e balli nell’ultimo sabato di ‘zona

gialla’, prima del passaggio in ‘arancione’ della Lombardia

previsto per lunedì.

Alla rissa, come ricostruito al momento

dai carabinieri,hanno partecipato almeno una ventina di ragazzi, anche conalcuni lanci di bottiglie, ma non ci sono stati feriti. Tutto èiniziato attorno alle 21, mentre era in corso il ‘rave party’, ela situazione è tornata tranquilla verso le 23.30. Nelfrattempo, comunque, centinaia di giovani hanno continuato aballare, tra ovvi assembramenti e mascherine abbassate, e lescene sono state documentate da video e foto sui social e moltiresidenti della zona si sono lamentati. (ANSA).

Fonte Ansa.it

