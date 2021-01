(ANSA) – NAPOLI, 23 GEN – Quindici alunni positivi e quattro

docenti sono positivi in una scuola del quartiere Fuorigrotta a

Napoli. E’ questo il focolaio covid19 emerso dal bollettino

quotidiano fornito dalla Asl Napoli 1 che ogni giorno raccoglie

le segnalazioni di positivi in tutta la città di Napoli.

La scuola, ha appreso l’ANSA, è l’Istituto Comprensivo

Statale 91° Minniti, nel plesso di via Zanfagna

a Fuorigrotta,dove c’erano già alunni 3 positivi. (ANSA).

Fonte Ansa.it

