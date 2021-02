(ANSA) – ROMA, 24 FEB – Nuovo balzo dei test risultati

positivi al coronavirus in Italia in 24 ore, che sono oltre 16

mila a fronte però di oltre 340 mila analisi effettuate.

Diminuiscono invece le vittime rispetto a ieri, mentre

continuano ad aumentare i pazienti in terapia intensiva.

Sono 16.424 per la precisione i positivi registrati, secondo

i dati del ministero della Salute (ieri

erano stati 13.314). Imorti sono 318, mentre ieri erano stati 356.Sono complessivamente 340.247 i test molecolari e antigenicieffettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 303.850, oltre36 mila in meno. Il tasso di positività è del 4,8%, rispetto al4,4% di ieri (+0,4%).Sono ora 2.157 i pazienti ricoverati in terapia intensiva,con un aumento di 11 unità nel saldo quotidiano tra entrate euscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 178.Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.217 persone, incalo di 78 unità rispetto a ieri.I casi totali da inizio epidemia sono 2.848.564, i morti96.666.Gli attualmente positivi sono 389.433 (+1.485 rispetto aieri), i dimessi o guariti 2.362.465 (+14.599), in isolamentodomiciliare ci sono ora 369.059 persone (+1.552). (ANSA).

Fonte Ansa.it

