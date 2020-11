(ANSA) – CROTONE, 13 NOV – Aveva dichiarato di avere subito

un’ingente perdita di fatturato, a seguito della crisi economica

causata dall’emergenza Covid 19, percependo illecitamente un

contributo di 60 mila 500 euro. Un imprenditore è stato

denunciato per indebita percezione di erogazioni in danno dello

Stato dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di

Crotone che ha anche richiesto il sequestro di beni per un

valore

equivalente alla somma incassata.I finanzieri, nell’ambito delle attività finalizzate acontrastare i tentativi di speculazione sulle forme di ristoropreviste per le imprese e per le persone in difficoltà a causadel Covid 19, hanno analizzato i flussi finanziari e lemovimentazioni bancarie di un’azienda crotonese accertando cheil titolare, per ottenere i contributi previsti, avevadichiarato falsamente di avere subito perdite di fatturato. Laricostruzione del reale volume d’affari dell’azienda, infatti,ha consentito di appurare l’indebita percezione facendo emergerelo sperpero del contributo ottenuto per spese di caratterepersonale che nulla avevano a che fare con l’attività diimpresa. (ANSA).

