(ANSA) – BARI, 08 APR – Avrebbe rifiutato di indossare la

mascherina a bordo di un bus di linea Amtab di Bari e, alla

richiesta dell’autista, lo avrebbe aggredito schiaffeggiandolo.

La donna, una 26enne nigeriana regolare sul territorio e già

nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per percosse e

interruzione di pubblico servizio e sanzionata per violazione

delle norme Covid. E’ accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 16,

nel quartiere Carbonara di Bari.

La donna sarebbe salita sul mezzo senza mascherina e si

sarebbe rifiutata di indossarla nonostante le ripetute richieste

dell’autista, un 58enne barese. A quel punto avrebbe reagito

dando uno schiaffo al conducente e poi anche ad un passeggero

intervenuto in difesa dell’uomo. Poi avrebbe preso un estintore

dal fondo dell’autobus e lo avrebbe scaraventato fuori dal

mezzo, fortunatamente senza colpire altre persone. L’autista ha

bloccato il mezzo e ha chiamato la Polizia che, intervenuta in

pochi minuti con una pattuglia delle Volanti, ha identificato e

denunciato la 26enne. (ANSA).



