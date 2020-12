(ANSA) – ROMA, 24 DIC – In centro a Roma si respira aria di

lockdown. Poco traffico per le strade, i vicoli semi-vuoti. E’

finita la corsa all’acquisto dei regali di Natale, con la folla

nelle strade. Stamani, complice anche il cielo coperto e i

negozi chiusi, si è quasi tornati all’aria che si respirava la

scorsa primavera, in pieno lockdown, anche se non c’è proprio il



