(ANSA) – CAGLIARI, 30 GEN – E’ atteso tra domani e lunedì il

pronunciamento del presidente del Tribunale amministrativo della

Sardegna in merito al ricorso depositato ieri dalla Regione per

il declassamento in zona arancione e la mancata rivalutazione

dello status da parte del ministero della Salute. L’avvocatura

della Regione ha chiesto un decreto cautelare “inaudita altera

parte”. Questo significa che il pronunciamento con decreto

presidenziale sarà

Advertisements

immediato. In teoria sarebbe potuto arrivareoggi stesso, ma è più probabile che venga pubblicato tra domanio lunedì. E’ possibile – apprende l’ANSA – che il presidente deltribunale abbia già chiesto all’avvocatura dello Stato dipresentare delle brevi osservazioni e si sia riservato distudiarle stasera o domani mattina per poi comunicare ladecisione presa. Certo sarebbe straordinario se già domanifacesse un decreto, indipendentemente che sia di accoglimento odi rigetto, considerato che un pronunciamento di domenica non èfrequente.La richiesta di decreto cautelare inaudita altera parte ècosa diversa dalla richiesta di sospensiva ordinaria che è taleper cui si decide in camera di consiglio nella prima udienzautile già fissata. L’inaudita altera parte, invece, è fatta conrichiesta di pronunciamento prima dell’udienza già fissata, invia straordinaria. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram