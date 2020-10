(ANSA) – NAPOLI, 25 OTT – Al via lo screening di massa

sull’intera popolazione di Arzano (Napoli), comune dichiarato

zona rossa per l’impennata di contagi da Covid. Le quattro

scuole della cittadina, sedi abituali dei seggi elettorali, sono

aperte dalle 8 di stamane e fino alle 20 per effettuare test e

tamponi sui cittadini con il cognome dalla A alla M; domani

sempre dalle 8 alle 20, sarà la volta dei cittadini con cognome

fino alla Z. Ciascun cittadino che intenda sottoporsi al test

dovrà recarsi presso la sede del proprio seggio elettorale.

L’attività è svolta

Advertisements

dalla Asl Napoli 2 Nord e dall’IstitutoZooprofilattico del Mezzogiorno con il supporto della ProtezioneCivile. Coinvolti circa 250 operatori. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram