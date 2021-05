Covid:test in stazione Bari,Lopalco ‘ripartire in sicurezza’

(ANSA) – BARI, 15 MAG – “La Croce rossa ci è stata accanto

fin dall’inizio della pandemia e lo dimostra ancora oggi con

l’allestimento di questa postazione per i test anti Covid

all’interno della stazione. Si tratta di una struttura

efficiente in grado di dare risposte rapide ai cittadini, ma

anche simbolo della sinergia fra istituzioni e servizio

sanitario regionale che concorrono insieme verso un obiettivo

comune: ripartire in sicurezza”. Lo ha dichiarato l’assessore

regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, intervenuto alla

inaugurazione della tensostruttura della Croce rossa che

effettuerà per tutta l’estate tamponi rapidi anti-Covid

gratuiti.

La tensostruttura si trova nel piazzale Ovest della stazione

centrale di Bari. All’interno sono attive due postazioni con

medici e infermieri che saranno al lavoro ogni giorno, compresi

sabato e domenica, dalle 11 alle 18, fino alla fine di

settembre. E’ stato allestito anche un secondo gazebo dove i

soggetti eventualmente postivi possono attendere l’esito del

tampone molecolare. I volontari hanno predisposto un percorso di

accesso sicuro nel rispetto delle misure di distanziamento, con

controllo della temperatura ai varchi, raccolta dati anagrafici,

firma del consenso e registrazione.

Asl e Regione collaboreranno per la gestione degli eventuali

soggetti positivi. “Abbiamo voluto dare supporto con l’attività

del laboratorio di analisi dell’ospedale di Venere per

processare i tamponi molecolari – ha spiegato il direttore

generale della Asl, Antonio Sanguedolce – e il dipartimento di

prevenzione chiamato ad intervenire con il contact tracing”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Seguici sul nostro canale Telegram

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram