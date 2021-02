(ANSA) – CATANZARO, 03 FEB – Tornano a salire i casi positivi

in Calabria. Nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 318

(ieri 166) a fonte di un numero di tamponi (3.310) superiore a

quello del giorno prima (2.608). Crescono anche le vittime,

passate dalle 3 di ieri alle 7 di oggi che portano il totale a

606. Calano ancora, invece, i ricoverati: in area medica

-11(253), in terapia intensiva -1 (23) mentre salgono (+28) gliisolati a domicilio che sono 8.354. Crescono anche i casiattivi, passati dagli 8.614 di ieri agli 8.630 di oggi, ma anchei guariti (+295) arrivati a 24.190. I casi confermati oggi sonosuddivisi tra Cosenza 115, Catanzaro 32, Crotone 6, ViboValentia 25, Reggio Calabria 140. Ad oggi sono stati sottopostia test 497.810 soggetti per un totale di 526.244 tamponieseguiti con 33.426 positivi. I dati sono forniti daldipartimento Tutela della Salute della Regione.Territorialmente, da inizio pandemia, i positivi sonodistribuiti a: Cosenza: casi attivi 3.747 (55 in reparto AO diCosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano; 5 al presidioospedaliero di Acri; 8 al presidio ospedaliero di Cetraro; 11all’Ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 3.649 inisolamento domiciliare); casi chiusi 6.132 (5872 guariti, 260deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.937 (22 in reparto all’AO diCatanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 14 inreparto all’AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.889 inisolamento domiciliare); casi chiusi 2.991 (2.903 guariti, 88deceduti). Crotone: casi attivi 200 (15 in reparto; 185 inisolamento domiciliare); casi chiusi 2.435 (2393 guariti, 42deceduti). vibo valentia: casi attivi 447 (14 ricoverati, 433 inisolamento domiciliare); casi chiusi 2.419 (2379 guariti, 40deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.249 (83 in repartoall’AO di Reggio Calabria; 8 in reparto al P.O di Gioia Tauro;10 in terapia intensiva; 2.148 in isolamento domiciliare); casichiusi 10.510 (10.334 guariti, 176 deceduti). Altra Regione oStato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare);casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).

Fonte Ansa.it

