(ANSA) – ISCHIA, 15 FEB – Si è concluso con la conferma della

assoluzione per l’europarlamentare del PD Giosi Ferrandino il

processo d’appello celebrato davanti al Tribunale di Napoli per

l’inchiesta sulla metanizzazione ad Ischia della CPL Concordia.

Ferrandino venne arrestato nel 2015, quando ricopriva la carica

di sindaco di Ischia: insieme a lui venne arrestato anche

Silvano Arcamone, dirigente comunale, che invece venne assolto

in

primo grado con formula piena nel 2018.“Ho sempre confidato nella Giustizia, sono felice che questaparentesi si sia conclusa, ora posso finalmente guardare avanti”dice Ferrandino. “È stata una esperienza dura che ha causatotante sofferenze a me e alla mia famiglia. La confermadell’assoluzione ci restituisce serenità dopo anni difficili.Ringrazio di cuore il pool di avvocati che mi ha difeso inquesti anni con professionalità e abnegazione”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

