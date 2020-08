(ANSA) – ROMA, 15 AGO – In un anno calo dei delitti del

18,2%: dai 2.338.073 del periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019 ai

1.912.344 registrati dall’1 agosto 2019 al 31 luglio di

quest’anno. Una flessione attribuibile a lockdown per il Covid.

Sono i dati forniti dal Viminale in occasione della conferenza

stampa di Ferragosto della ministra dell’Interno Luciana

Lamorgese.

Il decremento ha riguardato quasi tutte le tipologie di

delitto: dagli omicidi (-16,8%) alle rapine (-21,1%), dai furti

(-26,6%) alle truffe (-11,3%). In controtendenza i reati

informatici (+20%). Il Viminale evidenzia anche che il 70% dei

149 omicidi commessi in ambito familiare ha avuto donne come

vittime; una quota salita al 75,9% durante il periodo di

lockdown. (ANSA).



Fonte Ansa.it

