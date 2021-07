(ANSA) – LECCO, 19 LUG – Il 6 settembre – a quasi cinque anni

dal crollo del ponte di Annone Brianza (Lecco) che è costato la

vita al Lecchese Claudio Bertini, 68 anni, e ferito sei persone

– sarà letta la sentenza nei confronti dei quattro imputati. Il

pm Andrea Figoni ha chiesto la condanna a quattro anni per

Andrea Sesana e Giovanni Salvatore, il primo funzionario della

Provincia di Lecco e l’altro capo compartimento Anas Lombardia,

tre anni e sei mesi per Angelo Valsecchi, dirigente della

Provincia di Lecco e due anni per Silvia Garbelli, funzionario

della Provincia di Bergamo, che aveva firmato l’autorizzazione

richiesta dalla Nicoli Trasporti. Il ponte crollò al passaggio

di un Tir della società di Albino (Bergamo) provocando una

vittima e sei feriti.

Oggi, nell’ultima udienza, le parti civili si sono sfilate

perché è stato trovato l’accordo con le assicurazioni sul

risarcimento nei confronti della famiglia di Claudio Bertini e

dei sei feriti. L’unica parte civile rimasta è il Codacons che

nell’udienza odierna, con l’avvocato Marco Colombo, ha

depositato una memoria scritta con la richiesta di danni per

50mila euro. Il giudice monocratico Enrico Manzi ha aggiornato

l’udienza al 6 settembre per la sentenza. (ANSA).



Fonte Ansa.it