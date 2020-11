(ANSA) – BOLOGNA, 11 NOV – Il plenum del Csm ha nominato

all’unanimità Giuseppe Spadaro presidente del tribunale per i

Minorenni di Trento. Il magistrato lascerà così dopo oltre sette

anni il tribunale per i Minorenni di Bologna, dove era approdato

nel 2013 dopo 23 anni di servizio in Calabria.

Nella proposta della commissione incarichi direttivi del

Consiglio al plenum Spadaro viene definito “magistrato di grande



