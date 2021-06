(ANSA) – GENOVA, 07 GIU – Pane recuperato nelle panetterie

genovesi diventa birra grazie al Biova Project la start up nata

per lottare contro lo spreco alimentare. Nasce così il progetto

Biova Beer: 150 kg di pane invenduto trasformati in 2500 litri

di birra artigianale premium,. Biova Project fa parte della rete

Ricibo, nata a Genova nel 2017, come risposta concreta al

problema della povertà e dello spreco alimentare, dalla volontà

di alcune organizzazioni cittadine laiche e religiose che hanno

l’obiettivo di rafforzare l’impatto delle azioni di recupero e

distribuzione per arrivare a una città ‘a spreco zero’. Ricibo

ha recuperato 150 kg di pane invenduto dalla

sua rete di panettieri sulla città di Genova e Biova Project ha

provveduto al ritiro e alla trasformazione in birra, usando una

delle sue ricette in esclusiva e creando un’etichetta dedicata

con un claim specifico: “In Liguria del pane non si butta via

niente”. l progetto Ricibo, nato su iniziativa del Comune di

Genova e sostenuto da Fondazione Compagnia San Paolo e

Fondazione Carige, è coordinato dall’Associazione Comunità San

Benedetto al porto. Sei sono i partner fondatori (Caritas

diocesana di Genova, Croce Rossa comitato Genova, Ass. Borgo

Solidale, Ass. Sole e Luna, Arciconfraternita Morte e Orazione

in Voltri) e attualmente coinvolge più di 60 tra Enti e

Associazioni. Responsabile di progetto è Marco Malfatto, della

Comunità San Benedetto al porto. La birra sarà presto

disponibile in bar e ristoranti. (ANSA).



